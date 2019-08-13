Ольга Бузова оказалась под прицелом критики из-за того, что назвала себя «блокадницей»

Из-за поста телеведущей в Instagram ее начали упрекать сначала простые пользователи, а затем и общественные деятели.

Видео, ставшее причиной бурной реакции, появилось в Instagram Бузовой сегодня утром. На записи телеведущая вылизывает тарелку, а в конце со смехом произносит «я – блокадница». На этом видео резко обрывается.

Многие подписчики не оценили шутки и стали упрекать звезду в неуважении памяти жителей блокадного Ленинграда. Позднее к ним присоединились и знаменитости: в частности, поэт Илья Резник заявил, что Бузова потеряла стыд, совесть и честь. Список тех, кто решил выступить с порицанием, начал быстро пополняться, и ситуация стала больше напоминать травлю. В частности, телеведущий Владимир Соловьев в беседе с изданием Daily Storm выразил сожаление, что певица является для многих образцом для подражания. Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, отметил, что в мозгу артистки недостает серого вещества.

Сама Бузова скандальное видео удалять не стала, но попыталась объяснить, что сама родилась в Ленинграде и наслышана от родственников о тяжелых временах блокады.

Бузова считается самым популярным Instagram-блогером в России. Ее аудитория насчитывает больше 16 миллионов подписчиков.