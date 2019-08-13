Китайские власти стягивают войска к границам Гонконга

Об этом у себя в Твиттере сообщил президент США Дональд Трамп со ссылкой на данные разведки. С чем это связано, Трамп не уточняет.

Между тем, полицейские в Гонконге сегодня применили слезоточивый газ против участников протестов, которые перенесли свою акцию в международный аэропорт. Попытка выдворить группу участников протестов из здания аэропорта успехом не увенчалась. Протестующие швыряли в полицейских различные предметы и соорудили баррикаду из тележек для багажа. По сообщениям ряда западных СМИ, в аэропорту в настоящее время царит хаос. Стойки регистрации не работают, залы ожидания заняты манифестантами. Все рейсы отсюда отменены с понедельника.

Изначально протесты были связаны с планами властей выдавать подозреваемых в преступлениях материковому Китаю. Акции продолжились и после того, как власти Гонконга временно отложили принятие соответствующего решения.