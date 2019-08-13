США отслеживают все сообщения о смертоносных испытаниях на российском военном полигоне в Белом море

Именно так заявил Reuters высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа, просивший не называть его имя. Масштаб катастрофы, как и ее природу, в Белом доме однозначно не оценивают, но чиновник администрации сказал, что Москва напрасно делает вид, что всё нормально.

В свою очередь, израильский сайт israelinfo со ссылкой на источники в ЦРУ пишет, что Штаты готовы считать взрыв ракеты, которую испытывали российские военные, крупнейшей ядерной катастрофой со времен Чернобыля.