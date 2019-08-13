В мэрию Москвы подали заявки на митинг и шествие в поддержку независимых кандидатов на 24 августа. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» незарегистрированный кандидат в Мосгордуму и один из заявителей митинга Александр Соловьев.

«Мы подали два варианта. Один из них – шествие, заканчивающееся митингом на проспекте Сахарова. Другой — это митинг, который никому бы не помешал на площади Победы у Поклонной горы. Второй вариант обусловлен тем, что в наш адрес сыпется много критики, что, дескать, ваши митинги мешают людям, дороги перекрываете. Вот, пожалуйста, есть площадка, для которой ничего не нужно перекрывать», — сказал он.

А.Соловьев отметил, что готов объединить или отозвать заявку, в случае, если мэрия согласует проведение мероприятия другим заявителям.

«Если мы увидим заявки у других заявителей, которые более адекватны, и их согласуют, мы готовы объединять заявки. Уже не то время, когда нужно ругаться кто заявитель, мне это абсолютно безразлично, мне главное, результат, чтобы люди могли выйти на улицу и защитить свои права», — сказал политик.

Ранее мэрия отказала в согласовании шествия на 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, сославшись на нарушение сроков подачи заявления.