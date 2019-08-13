Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском отменены.

Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском, из-за которых е два не началась эвакуация жителей поселка Ненокса, отменены. По сообщению администрации поселка, некие плановые работы намечались на завтра, и военные предложили местным эвакуироваться с 4-х часов утра. Был даже подготовлен специальный поезд.

Между тем, предыдущие испытания на полигоне 8-го августа завершились взрывом на ядерной установке. В соседней Финляндии сейсмологи зафиксировали колебания свыше 2-х баллов.