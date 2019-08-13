Россия и Украина обменялись высылкой своих дипломатов

Вначале СБУ выдворила из страны российского гражданина по подозрению в шпионской деятельности под дипломатическим прикрытием. Утверждается, что информацией его снабжал военный пенсионер, завербованный в 14-м году. Этот гражданин Украины обвиняется в госизмене, его дело направлено в суд.

В ответ, как сообщает МИД России, Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге. Имена и должности высылаемых дипломатов не уточняются. На Смоленской площади высылку российского дипломата назвали провокацией, организованной еще в мае.