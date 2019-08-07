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Эксклюзив Эха 20:09, 13 августа 2019

Защита журналистки, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, подала жалобу в ЕСПЧ

Защита псковской журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Когда только начиналось уголовное дело, и прошел обыск у меня дома, адвокат обжаловал этот обыск, но апелляционная инстанция отказала в оспаривании постановления на производство обыска. Следующая жалоба пошла в Европейский суд по правам человека. Адвокат писал в жалобе, что в постановлении на обыск не было указано, что следствие должно найти по моему уголовному делу, и что вообще довольно странно искать вещественные доказательств в жилище журналиста, когда предметом расследования является текст, опубликованный в интернете. Кроме того, существует практика Европейского суда, которая говорит о том, что нельзя проводить обыски и изъятие ноутбуков, книжек и записей у журналиста, потому что это нарушает мое право и мою обязанность сохранять в секрете источник информации» – сказала она.
С.Прокопьева добавила, что в руки следствия попали записи и бумаги, не предназначенные для публикации, с помощью которых будет возможно шантажировать и давить на людей, помогавших журналистке в работе.
Против С. Прокопьевой возбуждено уголовное дело об  оправдании терроризма. После самоподрыва молодого человека в приемной архангельского ФСБ журналистка отмечала в авторском эфире, что власти сами доводят людей до таких поступков.



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