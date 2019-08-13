Прокуратура Архангельской области направила предостережение организаторам фестиваля «НаШИЕСтвие»

В ведомстве сочли мероприятие несанкционированным митингов. Как передает «Новая газета», участников уже предупредили о возможной административной ответственности. Сами организаторы утверждают, что фестиваль политической акцией не является, и массовое мероприятие числом участников до 100 человек согласований не требует.

Фестиваль «НаШИЕСтвие» запланирован с 15-го по 18 августа на станции Шиес, где возводится мусорный полигон для отходов из Москвы, против которого местные жители протестуют уже второй год.