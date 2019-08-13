В мэрию Москвы поданы две заявки на проведение 24-го августа митинга и шествия за свободные выборы

Об этом сообщается в Телеграм-канале политика Дмитрия Гудкова, который сейчас отбывает административный арест. В качестве площадки для митинга в первом варианте предлагается площадь Победы, в качестве альтернативы указан проспект Сахарова.

Напомню, в ближайшую субботу, 17-го августа, на проспекте Сахарова должен пройти согласованный митинг КПРФ за честные и свободные выборы. На эту же дату была подана заявка муниципального депутата Ильи Азара о шествии по бульварам, но власти ее отклонили. После этого Азар подал заявку на серию пикетов на бульварах. В мэрии ее пока не рассмотрели.