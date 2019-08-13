Z Архив новостей новости
5 15 6 1356
19:30, 13 августа 2019

Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском отменены

Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском, из-за которых е два не началась эвакуация жителей поселка Ненокса, отменены. По сообщению администрации поселка, некие плановые работы намечались на завтра, и военные предложили местным эвакуироваться с 4-х часов утра. Был даже подготовлен специальный поезд.
Между тем, предыдущие испытания на полигоне 8-го августа завершились взрывом на ядерной установке. В соседней Финляндии сейсмологи зафиксировали колебания свыше 2-х баллов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Шеляженко журналист из Киева

Президент Зеленский должен остановить военный садизм Скандальная практика охоты военных на призывников последние годы стала привычным явлением в Украине

5 242 6 19379 07.08
Kукраина, армия, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Революция нужна не для того, чтобы после нее стало лучше жить. Это мечта, вдохновляющая революционера, как морковка вдохновляет осла…

5 234 6 22660 09.08
#слушать 01:44:28 8читать $скачать 23.9 МБ
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Мои требования очень простые Прекращение уголовных дел о так называемых «массовых беспорядках» 27 июля. По УК РФ массовые беспорядки предполагают погромы, поджоги, уничтожение имущества и применение оружия. Мы все видели, что 27 июля этого не было…

5 96 6 12654 09.08
Kвыборы, политика, мосгордума, власть, протесты, мнения
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 149 6 19580 09.08
Голосование
5 47 6 6324 07.08
Голосование
За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы были завтра?
5 97 6 13051 07.08
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

+ Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира После жесткого разгона протестов в Москве государственные СМИ обсуждают, насколько правомерны методы полицейских на митингах в России, ссылаясь на зарубежный опыт…

5 94 6 13606 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, видео, общество, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Иван Давыдов: Почему россияне любят советскую власть больше нынешней? Высокие оценки СССР — попытка граждан описать качества, которые хотели бы сегодня увидеть во власти. Сейчас власть считают «криминальной» и «чужой»...

5 61 6 8802 07.08
Kссср, рф, власть, общество, мнения
Новости

Звезды российского шоу-бизнеса потребовали найти полицейского, ударившего девушку на прошедшей в Москве акции Видеоролик, вызвавший широкий общественный резонанс, выложили в Инстаграме певцы Сергей Лазарев и Егор Крид…

5 65 6 34071
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Хамят — это тоже верно, это тоже плохо. Но самое главное — партия правящая должна работать…

5 92 6 14277 08.08
#слушать 35:16 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, передачи, видео
Новости

Истребитель НАТО пытался приблизиться к борту Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря Как сообщает Минобороны России, летчики российского Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти к лайнеру министра обороны

5 44 6 7259
Блоги

Элла Памфилова: Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания «Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно»...

5 132 6 22159 12.08
Kполитика, выборы, москва, протесты, события
Блоги

Посол США в России Хантсман подал в отставку Дипломат намерен покинуть свой пост 3-го октября, — пишет газета «Солт-Лейк Трибьюн», которая принадлежит семье Хантсмана…

5 73 6 24908 06.08
Kполитика, общество, сша, события
Новости

Кремль дистанцировался от жесткого разгона протестов в Москве Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не искать в администрации президента центр принятия решений, который дает команды по этому поводу силовым ведомствам…

5 43 6 7895
Новости

Омоновцы в Петербурге намерены обратиться в Конституционный суд Сотрудники Росгвардии, которые, в том числе, работают во время уличных протестов, недовольны невыплатой жилищных субсидий…

5 28 6 5533
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Дольше Брежнева, но меньше Сталина: Шахназаров по-прежнему не видит альтернативы Путину «Нет, пока я действительно не вижу альтернативы (президенту России Владимиру Путину). Может вы видите? Скажите. Пусть кто-нибудь скажет мне. Я такой альтернативы не вижу. Насколько я понимаю, народ тоже не видит, раз избирает его. За 20 лет он сыграл выдающеюся роль в судьбе России и в судьбе мира. То, что он выдающийся лидер даже нет никаких сомнений. Я думаю, что это должны признать даже оппоненты», – подчеркнул Шахназаров в интервью радио Baltkom.

5 33 6 6674 11.08
Kкультура, творчество, политика, президент, события

Популярное за неделю

Новости

Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд Они недовольны тем, что власти выделяют мало средств на выплату жилищных субсидий, — пишет газета «Собеседник»...

5 40 6 18067
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
ОМОН и Росгвардия начали испытывать явное удовольствие от избиений, настоящее блаженство. И какой детский восторг на этих лицах! Ребята наконец научились наслаждаться избиениями беззащитных…

5 82 6 129400 07.08
#слушать 51:46 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 154 6 19990 09.08
Блоги

Митинг за честные выборы и против политических репрессий. Хроника По данным «Белого счетчика» на Сахарова пришли более 50 тысяч человек. Митинг стал самым массовым с 2011 года…

5 251 6 220807 10.08
Kмосква, выборы, акции, фото, видео, события
Блоги

+ Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Происходящее попало на камеры видеонаблюдения…

5 119 6 155903 07.08
8читать ;смотреть
Kмосква, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8010305
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4156762

Сегодня в эфире