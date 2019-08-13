Взрыв под Северодвинском 8-ого августа заметили в Финляндии

Колебания магнитудой в 2 и 8 баллов зафиксировали в Институте сейсмологии при Хельсинском университете, — пишет финское интернет-издание Yle. Хотя между Северодвинском и Хельсинки почти полторы тысячи километров, журналисты связывают это со взрывом на военном полигоне в Архангельской области.

Инцидент произошел в минувший четверг. Российские ведомства уверяют, что это случилось во время испытания некой «жидкостной реактивной двигательной установки», но с этим не все согласны. Так, президент США Дональд Трамп утверждает, что взрыв произошел во время работы над новой крылатой ракетой.

Сразу после инцидента уровень радиации в Северодвинске был в шестнадцать раз выше обычного, но радиоактивных выбросов зафиксировано не было, — утверждают в Росгидрометцентре.

При этом, ранее власти планировали эвакуировать жителей поселка Нёнокса под Северодвинском якобы из-за работ на военном полигоне, но после огласки этой ситуацию в СМИ просьбу покинуть дома отозвали.

Из-за взрыва восьмого августа погибли пять человек.