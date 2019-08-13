Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила от соревнований пятерых российских спортсменов

Сделано это по результатам перепроверки данных Московской антидопинговой лаборатории

2 июля WADA объявило о передаче международным спортивным федерациям первой партии информации по данным из московской антидопинговой лаборатории. Речь шла о данных по 43 российским спортсменам спортсменам. Среди них оказалось пять тяжелоатлетов — Давид Беджанян, Олега Чена, Руслан Албегов, Егор Климонов и Тима Туриева. В отношении которых Международная федерация тяжелой атлетики открыла дела о нарушении антидопинговых правил. Указанные пробы были забраны в 2012 и 2014 годах.

Напомним, что два года назад Федерация тяжёлой атлетики России уже была отстранена от участия в международных стартах сроком на один год. Кроме того, представитель МОК Марк Адамс заявил, странам, нарушившим антидопинговое законодательство, будут сокращены квоты в тяжелой атлетике на Игры-2020

В итоге, сборная России сможет выставить на Олимпийских играх в Токио всего двух участников – в одной мужской весовой категории и в одном женском весе.

Председатель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России Александр Петров выразил надежду на то, что организация не будет повторно наказана из-за пяти старых допинг-дел, открытых против россиян после перепроверки.