В ЕСПЧ поступила жалоба защиты псковской журналистки Светланы Прокопьевой
Против нее возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Как сообщил Центр защиты прав СМИ, Прокопьева жалуется на нарушение своих прав как журналиста, на обыски и изъятие носителей информации. По мнению защиты, это ставит под угрозу конфиденциальность источников Прокопьевой и нарушает профессиональную тайну.
После самоподрыва молодого человека в приемной архангельского ФСБ Прокопьева отмечала в авторском эфире, что власти сами доводят людей до таких поступков.