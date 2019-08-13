В ЕСПЧ поступила жалоба в защиту псковской журналистки Светланы Прокопьевой

Против нее возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Как сообщил Центр защиты прав СМИ, Прокопьева жалуется на нарушение своих прав как журналиста, на обыски и изъятие носителей информации. По мнению защиты, это ставит под угрозу конфиденциальность источников Прокопьевой и нарушает профессиональную тайну.

После самоподрыва молодого человека в приемной архангельского ФСБ Прокопьева отмечала в авторском эфире, что власти сами доводят людей до таких поступков.