Никаких эксцессов и воздействия на судей матча «Ахмата» со «Спартаком» не было

Во всяком случае, глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что это ему гарантировал спикер чеченского парламента и президент грозненского футбольного клуба Магомед Даудов.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором судью матча «Ахмат» – «Спартак» Даудов уводит за руку в подтрибунное помещение. Именно на этом матче в адрес арбитра прозвучали оскорбления по громкой связи. По словам Егорова, Даудов имел право находится в расположении своей команды, но инцидент будет рассмотрен завтра на КДК.