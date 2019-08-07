Защита Сосновской подала заявление в СК с требованием установить личность сотрудников полиции, ударивших активистку

Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат пострадавшей Татьяна Молоканова.

По словам адвоката, заседание суда по делу активистки сегодня не состоялось, так как материалы не доставили из отдела полиции.

«Возможно, это связано с тем, что мы обратились в Следственный комитет, и из данных материалов можно установить лиц, которые нанесли Дарье удары, поскольку в них содержатся рапорта сотрудников, задержавших ее. Поскольку все были в масках и в обмундировании, опознать их Дарье не представляется возможным. Это должен установить Следственный комитет по нашему заявлению», — сказала Молоканова.

Активистка Дарья Сосновская, задержанная на митинге в 10 августа в Москве, обратилась в следственный комитет с заявлением о преступлении сотрудника полиции. Во время задержания один из полицейских ударил ее кулаком в область живота справа. Заталкивая девушку в автозак, полицейские также нанесли ей удар по голове. У Сосновской диагностировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки справа.