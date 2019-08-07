Экс-министр атомной электроэнергии: Скачок радиационного фона в Северодвинске не несет вреда для здоровья жителей

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший министр атомной электроэнергии РФ Евгений Адамов.

«Сами по себе эти цифры очень малые и никакого вреда для здоровья они не несут. Хочу напомнить, что после чернобыльской аварии по всей стране была развернута сеть очень качественной дозиметрии, которая доступна, в том числе и дистанционно. Сегодня контроль за радиационной обстановкой никак не хуже, чем контроль за химическими веществами, вред от которых намного больше, чем от радиации в таких незначительных количествах», — сказал он.

Адамов добавил, что доверяет заявлениям о нормализации уровня радиации после ЧП на военном полигоне.

«Верить этой информации можно. До тех пор пока не будет других внятных объяснений, рекомендую верить только тому, что говорят специалисты. Насколько мне известно, и директор Саровского центра (Российский федеральный ядерный центр — Э.М), и научные руководители уже давали по этому поводу интервью. Это очень добросовестные люди, и они никогда не будут заниматься дезинформацией», — подчеркнул экс-министр.

Ранее сообщалось, что в прошлый четверг было зафиксирован скачок радиационного фона в Северодвинске в 16 раз после взрыва на военном полигоне. На городском сайте Северодвинска 9 августа сообщалось, что в городе было зафиксировано повышение радиационного фона. Однако позднее власти удалили эту информацию. Глава управления Роспотребнадзора Бузинов исключил угрозу для здоровья жителей.

Согласно предположению аналитиков, взрыв на полигоне мог произойти при испытаниях прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».