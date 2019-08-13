Организаторы шествия в Москве 17 августа намерены заменить его массовыми пикетами на бульварах

Сегодня они уведомили мэрию об этих планах, об этом сообщил в Фейсбуке один из заявителей, муниципальный депутат и журналист «Новой газеты» Илья Азар. Накануне мэрия отказалась согласовать шествие 17 августа от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Заявку подали муниципальные депутаты, которые были среди организаторов митинга 10 августа на проспекте Сахарова, собравшего до 60 тысяч человек. Один из них – Андрей Морев – сказал Эху, что мэрия вытесняет протесты из легального поля.

На ближайшую субботу также запланировано шествие в поддержку сестер Хачатурян и митинг КПРФ на проспекте Сахарова под лозунгом «За честные и чистые выборы».