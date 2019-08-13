Президентский совет по правам человека не нашел признаков массовых беспорядков на акции в Москве 27 июля.

Глава СПЧ Михаил Федотов попросил генпрокурора Юрию Чайку проверить обоснованность возбуждения уголовных дел в связи с этим мероприятием. Акция прошла мирно и никак не сочетается с выдвинутыми обвинениями, — сказал «Эху» член СПЧ Леонид Никитинский.

Фигурантами так называемого «московского дела» стали 14 человек. Среди них – волонтеры штаба Любови Соболь, студенты Высшей школы экономики и МГТУ имени Баумана, бывший сотрудник Росгвардии и программист, а также член партии «Яблоко». Все они под арестом, на свободе только телережиссер Дмитрий Васильев, который был сегодня вновь госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Зинуров. Васильева задержали в пятницу, допрашивали ночью. По словам стороны защиты, следователь отобрал инсулин, и режиссер попал в реанимацию. Прошлой ночью его выписали из больницы.