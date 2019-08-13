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18:03, 13 августа 2019

На пятый день после взрыва на военном полигоне под Архангельском официально признан выброс радиации

Уровень фона был превышен в 16 раз, но кратковременно, — сообщили в Росгидромете. Вечером стало известно о возможной эвакуации жителей села, рядом с которым взорвался малогабаритный ядерный реактор.

Информация о временной эвакуации поступила жителям Нёноксы от местной войсковой части, передает архангельское интернет-издание 29.ru. Со ссылкой на сельчан оно утверждает, что в среду они уедут на специальном поезде на время неких испытаний на пострадавшем от взрыва военном полигоне. Каких именно, не уточняется. В Нёноксе, как отмечается, необходимо отсутствовать с 5 до 7 часов утра. При этом жители села в интервью изданию сказали, что подобная эвакуация плановая и происходит примерно раз в месяц. В то же время они говорят, что после случившегося неделю назад взрыва Нёноксу покинут практически все. Но со взрывом 8 августа жители села работы в военной части не связывают.
Тем временем в пресс-службе администрации Северодвинска сообщили агентству «Интерфакс», что от полигона в Нёноксе действительно получили сообщение о плановых мероприятиях. При этом власти подчеркивают, что предложение жителям покинуть село носит рекомендательный характер. Между тем губернатор Архангельской области Игорь Орлов отрицает проведение какой-либо эвакуации сельчан и назвал эту информацию «полной чушью». Но он также говорит о «плановых мероприятиях», предусмотренных после ЧП. А Нёнокский отдел администрации Северодвинска и вовсе сообщил, что никакой рекомендации покинуть село не было и «никто никуда не собирается уезжать».
Официально же Минобороны и МЧС не сообщали о каких-либо плановых работах или испытаниях.

При взрыве на полигоне под Северодвинском погибли двое военных и пятеро сотрудников ядерного центра в Сарове. В госкорпорации «Росатом» говорили, что инцидент произошел в ходе испытаний малогабаритного ядерного реактора. По данным ряда изданий, речь может идти о неудачных испытаниях перспективной крылатой ракеты «Буревестник».

Как только что стало известно, военные отменили испытания, из-за которых жителям деревни предложили из нее уехать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Ненокского территориального отдела администрации Северодвинска.
При взрыве на полигоне в четверг погибли двое военных и пять сотрудников ядерного центра в Сарове. Накануне в городе прошли похороны. В Федеральном ядерном центре погибших назвали национальными героями. Им собираются поставить памятник. Взрыв на полигоне зафиксировали финские сейсмологи. Как сообщают местные СМИ, приборы показали колебания магнитудой 2,8.
Уровень радиации в районе ЧП на полигоне не угрожает здоровью местных жителей, — это сказал в нашем эфире бывший министр по атомной энергии Евгений Адамов.

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич считает, что ситуация в Северодвинске повторяет ошибки Чернобыля. Об этом автор книги «Чернобыльская молитва» рассказала в интервью «Эху».
Светлана Алексиевич добавила, что развитие цивилизации идет сейчас по самоубийственному пути.

Авария российской ракеты с ядерным двигателем в гораздо меньшей степени угрожает миру, чем нежелание Москвы рассказать правду о случившемся. Об этом пишут западные СМИ.

Президент Трамп в своем Твиттере выразил беспокойство о состоянии атмосферы рядом и далеко за пределами района испытания российской реактивной двигательной установки в Архангельской области в конце прошлой недели, сообщают зарубежные СМИ. Как передает агентство Рейтер, американские эксперты высказывают предположение, что непредвиденный взрыв и выброс радиации в северных регионах России произошли в результате испытаний крылатой ракеты на ядерном топливе, которую, цитата, «нахваливал» Владимир Путин в одном из своих позапрошлогодних выступлений. Разные эксперты, дававшие интервью агентству в различное время, заявили, что взрывы аналогичных заявленному отсеков на жидком топливе не сопровождаются выбросом радиоактивных веществ. – При этом, аналитик Федерации американский ученых Анкит Панда заявил изданию о том, что экспертам известно, что, цитата, «россияне работают над неким типом ядерных двигателей для крылатых рыкает», которые состоят на вооружении НАТО, где классифицируются как ракеты класса Скайфолл. Высокопоставленный представитель администрации Трампа, выступавший на условиях анонимности, сказал корреспонденту Рейтер, что пока не может подтвердить факт аварии во время испытания российской ракеты на ядерном топливе, однако выразил скептицизм по поводу данных на этот счет Москвой объяснений. Два года назад Владимир Путин говорил об успешных испытаниях ракет последнего поколения с «неограниченным радиусом действия», которые являются неуязвимыми для самых современных систем ПВО На фоне неудачных испытания ракеты с ядерным двигателем Роскосмос отчитался о первых успехах в разработке космического буксира на ядерной тяге. Корабль будет предназначен для доставки грузов в дальнем космосе.



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