Пробы грунта воды и песка в Северодвинске после взрыва 8-го августа ядерного реактора соответствуют природному фону
Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на лабораторные исследования.
Между тем, завтра на полигоне в Неноксе намечены некие работы и местным жителям предложено на 2 часа эвакуироваться. Впрочем, информация на этот счет крайне противоречивая. Сначала это сообщили в соцсетях местные жители, затем опровергли в областной администрации, но подтвердили в администрации Северодвинска.