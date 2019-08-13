Пробы грунта воды и песка в Северодвинске после взрыва 8-го августа ядерного реактора соответствуют природному фону

Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на лабораторные исследования.

Между тем, завтра на полигоне в Неноксе намечены некие работы и местным жителям предложено на 2 часа эвакуироваться. Впрочем, информация на этот счет крайне противоречивая. Сначала это сообщили в соцсетях местные жители, затем опровергли в областной администрации, но подтвердили в администрации Северодвинска.