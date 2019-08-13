Чеченские власти, возможно, угрожали судье скандального матча между «Ахматом» и «Спартаком»

Сразу после финального свистка Магомед Даудов подошел к бровке поля, взял за руку линейного судью и после нескольких слов повел в подтрибунное помещение. Это видно на видеоролике, который появился накануне в социальных сетях. Что именно говорит политик понять невозможно, мешают аплодисменты и крики «давай, давай» с трибун.

Дальше, уже во внутренних помещениях стадиона Даудов нецензурно критиковал решения судей на матче, — пишет интернет-издание Sports.ru. Можно ли наказать главу регионального парламента, который по совместительству является президентом футбольного клуба «Ахмат», пока неясно. И это зависит от комитета Российского Футбольного Союза по этике, — утверждается в статье.

Поводом для скандала стало удаление одного из игроков домашней команды, и бурная реакция Даудова, — не единственный инцидент, который за этим последовал. Непосредственно во время игры мужской голос выкрикивал оскорбления в адрес судьи.

Позже, в клубе сказали, что это сделал сотрудник пресс-службы. Тем не менее, знакомые со стадионом люди утверждают, что доступ к микрофону есть только из помещения, где обычно сидит глава региона Рамзан Кадыров.

Матч, прошедший в минувшее воскресенье, закончился победой москвичей со счетом 3:1.