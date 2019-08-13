Председатель СПЧ Михаил Федотов просит Генпрокурора проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках в ходе протестной акции в Москве 27 июля. Между тем, в Кремле встали на защиту сотрудников правоохранительных органов. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, полиция может применять жесткие меры в случае общественных беспорядков.

Фигурантами так называемого «московского дела» дела стали уже 14 человек, 13 из которых арестованы. Как говорится на сайте СПЧ, правозащитники не выявили признаков массовых беспорядков на акции 27 июля.