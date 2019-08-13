Противоречивая информация поступает об эвакуации жителей населенного пункта Ненокса под Северодвинском

Ранее в пресс-службе администрации Северодвинска Интерфаксу сообщили, что жителям рекомендовано покинуть Неноксу завтра на 2 часа на время неких работ на военном полигоне, где 8-го августа произошел взрыв ядерного реактора. Между тем, в пресс-службе администрации Северодвинска подтверждают, что жителям Неноксы действительно предложено эвакуироваться.

У писательницы Светланы Алексиевич ситуация вокруг взрыва в Северодвинске вызывает ассоциации с аварией в Чернобыле.

О том, какие работы будут завтра проводиться на полигоне под Северодвинском, по-прежнему ничего не известно. Впрочем, как утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, безопасность жителей Архангельской области после взрывов под Северодвинском полностью обеспечена.