Уровень радиации в Северодвинске после взрыва на военном полигоне в Архангельской области был превышен в 4-16 раз

Это официально подтверждает Росгидромет. Жителей поселка Нёнокса под Северодвинском, где на прошлой неделе взорвался военный ядерный реактор, эвакуируют. Им предложено на время завтрашних испытаний на два часа покинуть населенный пункт. Как сообщает местное агентство «Беломорканал», поезд вывезет людей завтра в 4:00. Тем, кто не пожелает уехать, рекомендовано с 05:00 до 07:00 утра укрыться в лесу. Жители Нёноксы сообщили сайту 29.RU, что получили от руководства полигона предупреждение о неких плановых работах, не имеющих отношения к взрыву 8 августа. Местные говорят, что такое проходит у них примерно раз в месяц и всех увозят подальше от села. Между тем, председатель российской научной комиссии по радиологической защите Виктор Иванов считает, что кратковременное превышение уровня радиации во время ЧП в Северодвинске не несет опасности здоровью людей. Между тем, в последний час стало известно, что власти Северодвинска официально рекомендовали жителям Неноксы в среду покинуть свои дома в связи с работами на военном полигоне.