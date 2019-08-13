Гимнастка Алия Мустафина не выступит в новом сезоне на Кубке России и чемпионате Мира

Велика вероятность, что двукратная олимпийская чемпионка завершит спортивную карьеру.

О том, что Мустафина может уйти из спорта, заявил РИА Новости старший тренер сборной России Валентин Родионенко. Как отметил специалист, ранее Алия пропустила Европейские игры в Минске. Теперь же отказалась от участия в Кубке России. Который пройдет в конце августа в Пензе и станет отбором для участия в чемпионате мира в немецком Штутгарте.

Напомню, что Мустафина после игр в Рио де Жанейро взяла двухлетнюю паузу и родила дочку.

В сентябре 17 года Алия возобновила тренировки. И вернулась в сборную России. Впрочем, на ЧМ в Дохе в прошлом году Мустафина в личных соревнованиях выступила неудачно. Но завоевала серебро в командном многоборье.

Добавлю, что в конце сентябре двукратной Олимпийской чемпионке исполнится 25 лет.