Несколько журналистов радиостанции «Говорит Москва» ушли из коллектива

Причиной стали разногласия с новым главным редактором.

Редакцию покинули семь человек, среди которых вдова бывшего главреда Юлия Доренко. В интервью РБК она подчеркнула, что для ушедших было неожиданностью, что коллектив возглавит человек со стороны. А уходят они, потому что хотят и дальше в своей работе руководствоваться принципами, которые сложились при Сергее Доренко.

В значительной степени их деятельность будет связана с телеграмм-каналами, которые ранее принадлежали радиостанции. Это вызвало возмущение у нынешнего главы коллектива Романа Бабаяна. Он подчеркнул, что каналы принадлежат радиостанции, и расценивает поступок ушедших журналистов как воровство.

«Говорит Москва», — это разговорное радио. Оно работает с 2014-ого года. В столичных рейтингах его ставят на 25-ую – 26-ую строчку.

В редакции отмечают, что основные ведущие, редакторы, корреспонденты, продюсеры и другие сотрудники радиостанции остаются на своих позициях.