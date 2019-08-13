В Коммунарке реконструируют улицы для обслуживания новой станции метро

Работы будут вестись до конца 2020 года.

Работы разобьют на три этапа, в их ходе реконструируют и построят несколько улиц, общая протяженность которых составит около двух с половиной километров.

Как рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, под реконструкцию попадут улицы Фитаревская, Ясная, Соседский Стан. Новая улица появится между Сосенским Станом и улицей Александры Монаховой, в районе торгово-офисного центра. Это будет магистральная улица районного значения длиной 470 метров.

Ожидается, что проект реконструкции обеспечит эффективную транспортную связь между новой станцией метро и уже существующей улично-дорожной сетью.

После строительно-монтажных работ прилегающую территорию обещают привести в порядок.