Из села рядом с которым произошел взрыв на военном полигоне, в среду могут временно эвакуировать жителей

Из села Нёнокса в Архангельской области, рядом с которым произошел взрыв на военном полигоне, в среду могут временно эвакуировать жителей. Как утверждается, эта информация поступила сельчанам от местной войсковой части.

Жителей Нёноксы – поселка близ Северодвинска — эвакуируют специальным поездом на два часа: с 5 до 7 утра, пишет архангельское интернет-издание 29.ru. Именно на это время, по некоторым данным, запланированы испытания на военном полигоне, где неделю назад произошел взрыв. При этом сельчане сообщили изданию, что подобная эвакуация происходит примерно раз в месяц, и называют ее плановой. Впрочем, один из них добавил, что если раньше некоторые оставались в селе, то на этот раз все уедут. В то же время агентство «Росбалт» со ссылкой на местные издания сообщает, что ряд жителей, которые не собираются покидать Нёноксу, намерены на указанные два часа уйти в лес. Официальной же информации по возможным испытаниям на военном полигоне нет. Тем временем в администрации Архангельской области эвакуацию села опровергают и говорят, что жителям предложено временно покинуть его в добровольном порядке, передает агентство «Интерфакс».

Росгидромет сегодня признал скачок радиации в Северодвинске в 16 раз после взрыва на военном полигоне. Там погибли двое военных и пятеро сотрудников ядерного центра в Сарове. В нем пояснили, что испытывали малогабаритный ядерный реактор. Ряд изданий пишет о возможных неудачных испытаниях перспективной крылатой ракеты «Буревестник».