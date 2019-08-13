Организаторы шествия в Москве 17 августа намерены заменить его массовыми пикетами

Об этом написал в Фейсбуке один из них – муниципальный депутат Илья Азар. Ранее муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина, который были в числе организаторов митинга 10 августа на проспекте Сахарова, подали заявка в мэрию на шествие по бульварам численностью до тридцати тысяч человек, но власти Москвы ее согласовать отказались. В ближайшую субботу также должны пройти шествия в поддержку сестер Хачатурян и митинг КПРФ на проспекте Сахарова под лозунгом «За честные и чистые выборы».