Глава СПЧ попросил генпрокурора Юрию Чайку проверить обоснованность возбуждения так называемого «московского дела»

Глава СПЧ Михаил Федотов попросил генпрокурора Юрию Чайку проверить обоснованность возбуждения так называемого «московского дела». Президентский совет по правам человека не обнаружил признаков массовых беспорядков на акции 27 июля. Об этом говорится на сайте совета. Следственный комитет после протестов 27 июля, когда были задержаны 1400 человек, возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Его фигурантами стали 14 человек. Ряд членов СПЧ, которые наблюдали протесты 27 июля и 3 августа, подписали заявление, в котором говорится, что задержания были произвольными и немотивированными.