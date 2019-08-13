Росгидрометцентр сегодня признал, что в Северодвинске восьмого августа был скачок уровня радиации в 16 раз

Прежде власти Архангельской области говорили, что с момента взрыва на военном полигоне радиационный фон в норме. Инцидент произошел в четверг, погибли двое военных и пять сотрудников федерального ядерного центра в Сарове. Накануне в городе прошли похороны. В руководстве ядерного центра пояснили, что испытывали малогабаритный ядерный реактор. Ранее в Роскосмосе сказали, что взрыва произошел при испытании ракеты на радиоизотопных источниках питания. Как передает агентство Росбалт, поселок Нёнокса, рядом с которым был взрыв, завтра собираются эвакуировать – возможно, из-за новых испытаний.