С серьезными проблемами столкнулась сборная России по баскетболу перед Чемпионатом Мира

Целая группа лидеров не сможет выступить в Китае из-за травм.

Трудно припомнить, когда российская команда имела перед главным стартом четырехлетия такой кадровый дефицит. Еще в апреле разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска получил Дмитрий Хвостов. Шансов на то, чтобы восстановиться к Чемпионату мира после столь серьезной травмы у основного разыгрывающего сборной попросту не было.

Были готовы в тренерском штабе и к отсутствию Тимофея Мозгова. Основной центровой мучался с травмой колена на протяжении всего сезона. И в итоге не смог восстановиться.

Главный тренер сборной Сергей Базаревич рассчитывал на возвращение в команду ее главной звезды — Алексея Шведа. Увы, накануне стало известно, что самый ценный игрок ЧЕ 17-го года имеет проблемы с голеностопом. Из-за которых врачи запретили Шведу даже тренироваться.

Наконец, сегодня выяснилось, что не успевает восстановиться после операции на глазах Дмитрий Кулагин. Медицинское обследование выявило у 27-летнего баскетболиста отслоение сетчатки обоих глаз, потребовавшее неотложной операции.

Кубок мира по баскетболу стартует в Китае с 31 августа. Сборная России выступит на групповом этапе с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.