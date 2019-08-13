Z Архив новостей новости
5 6 6 4382
15:02, 13 августа 2019

Полицейские в Подмосковье несколько дней продержали журналиста ВГТРК в отделении со сломанной рукой

Полицейские в Подмосковье несколько дней продержали журналиста ВГТРК в отделении со сломанной рукой, — пишет «Комсомольская правда». Сам задержанный утверждает, для этого не было никаких оснований.

Продюсер Максим Сечко не был дома три дня. 16-ого июля на выходе из дома его встретили соседки вместе с сотрудниками полиции. Женщины утверждали, что ранее журналист в состоянии алкогольного опьянения кидал из окна во двор банки.
Полицейские потребовали паспорт, и когда люди поднимались в квартиру, чтобы забрать документ, началась перепалка. Сечко утверждает, что люди в погонах обращались с ним как с заключенным, и он резко на это ответил. В результате ему серьезно повредили руку и отвезли в отделение.

Там сотрудника ВГТРК вынудили сидеть в наручниках, при этом рука распухла и посинела. К вечеру полицейские согласились отвести его в травматологию ЦКБ Одинцово, где Сечко диагностировали ушиб.

При этом, когда журналист позже приехал в другую больницу самостоятельно, у него нашли перелом в двух местах.
В итоге мужчина по решению суда был вынужден отбыть двое суток административного ареста якобы за то, что он в состоянии опьянения оскорбил сотрудников полиции. А в заключении нет никакой информации о причинах конфликта.
Сам Сечко утверждает, что вообще не пьет, и у себя на канале ведет передачи о йоге и здоровом образе жизни.

Ни в полиции, ни в ВГТРК эту ситуацию пока официально не комментировали.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Шеляженко журналист из Киева

Президент Зеленский должен остановить военный садизм Скандальная практика охоты военных на призывников последние годы стала привычным явлением в Украине

5 239 6 18872 07.08
Kукраина, армия, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Революция нужна не для того, чтобы после нее стало лучше жить. Это мечта, вдохновляющая революционера, как морковка вдохновляет осла…

5 232 6 22083 09.08
#слушать 01:44:28 8читать $скачать 23.9 МБ
Новости

Звезды российского шоу-бизнеса потребовали найти полицейского, ударившего девушку на прошедшей в Москве акции Видеоролик, вызвавший широкий общественный резонанс, выложили в Инстаграме певцы Сергей Лазарев и Егор Крид…

5 63 6 32099
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Мои требования очень простые Прекращение уголовных дел о так называемых «массовых беспорядках» 27 июля. По УК РФ массовые беспорядки предполагают погромы, поджоги, уничтожение имущества и применение оружия. Мы все видели, что 27 июля этого не было…

5 95 6 12238 09.08
Kвыборы, политика, мосгордума, власть, протесты, мнения
Голосование
За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы были завтра?
5 96 6 12684 07.08
Голосование
5 45 6 5963 07.08
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 143 6 19045 09.08
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

+ Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира После жесткого разгона протестов в Москве государственные СМИ обсуждают, насколько правомерны методы полицейских на митингах в России, ссылаясь на зарубежный опыт…

5 93 6 13469 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, видео, общество, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Иван Давыдов: Почему россияне любят советскую власть больше нынешней? Высокие оценки СССР — попытка граждан описать качества, которые хотели бы сегодня увидеть во власти. Сейчас власть считают «криминальной» и «чужой»...

5 61 6 8780 07.08
Kссср, рф, власть, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Хамят — это тоже верно, это тоже плохо. Но самое главное — партия правящая должна работать…

5 92 6 14244 08.08
#слушать 35:16 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, передачи, видео
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

РПЦ снова не с народом РПЦ не выступила с осуждением государственного садизма, не отлучила от Церкви избивавших, их руководителей. Не объявила, что наглухо закрывает двери перед Путиным. А ведь такой поворот мог стать «громом среди ясного неба»...

5 82 6 30390 06.08
Kцерковь, общество, власть, мнения
Новости

Кремль дистанцировался от жесткого разгона протестов в Москве Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не искать в администрации президента центр принятия решений, который дает команды по этому поводу силовым ведомствам…

5 40 6 6277
Блоги

Элла Памфилова: Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания «Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно»...

5 130 6 21955 12.08
Kполитика, выборы, москва, протесты, события
Блоги

Ксения Чудинова: По-моему, это настоящее «ату его» Это насколько надо быть черствыми, жестокими и простите эмоционально глухими, чтобы тупо не замазать лицо, не убрать данные, не отредактировать текст так, чтобы ребенку в мире было безопасно…

5 106 6 19053 09:55
Блоги

Посол США в России Хантсман подал в отставку Дипломат намерен покинуть свой пост 3-го октября, — пишет газета «Солт-Лейк Трибьюн», которая принадлежит семье Хантсмана…

5 73 6 24890 06.08
Kполитика, общество, сша, события
Новости

Иркутский сенатор и экс-командир бурятского ОМОНа назвал действия силовиков на протестных акциях неправомерными В своем инстаграме он выразил мнение, что они работали неправомерно и безграмотно…

5 44 6 8098

Популярное за неделю

Новости

Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд Они недовольны тем, что власти выделяют мало средств на выплату жилищных субсидий, — пишет газета «Собеседник»...

5 35 6 9487
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
ОМОН и Росгвардия начали испытывать явное удовольствие от избиений, настоящее блаженство. И какой детский восторг на этих лицах! Ребята наконец научились наслаждаться избиениями беззащитных…

5 82 6 128236 07.08
#слушать 51:46 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 143 6 19018 09.08
Блоги

Митинг за честные выборы и против политических репрессий. Хроника По данным «Белого счетчика» на Сахарова пришли более 50 тысяч человек. Митинг стал самым массовым с 2011 года…

5 250 6 220493 10.08
Kмосква, выборы, акции, фото, видео, события
Блоги

+ Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Происходящее попало на камеры видеонаблюдения…

5 119 6 155693 07.08
8читать ;смотреть
Kмосква, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8010024
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4156357

Сегодня в эфире