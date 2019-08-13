Полицейские в Подмосковье несколько дней продержали журналиста ВГТРК в отделении со сломанной рукой, — пишет «Комсомольская правда». Сам задержанный утверждает, для этого не было никаких оснований.

Продюсер Максим Сечко не был дома три дня. 16-ого июля на выходе из дома его встретили соседки вместе с сотрудниками полиции. Женщины утверждали, что ранее журналист в состоянии алкогольного опьянения кидал из окна во двор банки.

Полицейские потребовали паспорт, и когда люди поднимались в квартиру, чтобы забрать документ, началась перепалка. Сечко утверждает, что люди в погонах обращались с ним как с заключенным, и он резко на это ответил. В результате ему серьезно повредили руку и отвезли в отделение.

Там сотрудника ВГТРК вынудили сидеть в наручниках, при этом рука распухла и посинела. К вечеру полицейские согласились отвести его в травматологию ЦКБ Одинцово, где Сечко диагностировали ушиб.

При этом, когда журналист позже приехал в другую больницу самостоятельно, у него нашли перелом в двух местах.

В итоге мужчина по решению суда был вынужден отбыть двое суток административного ареста якобы за то, что он в состоянии опьянения оскорбил сотрудников полиции. А в заключении нет никакой информации о причинах конфликта.

Сам Сечко утверждает, что вообще не пьет, и у себя на канале ведет передачи о йоге и здоровом образе жизни.

Ни в полиции, ни в ВГТРК эту ситуацию пока официально не комментировали.