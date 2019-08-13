Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала отказать в регистрации кандидату в Мосгордуму Геннадию Гудкову

Причиной стало то, что он не указал данные об имуществе супруги в Болгарии. Представитель Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что это грубое нарушение, которое позволяет поставить крест на всей процедуре даже без рассмотрения подписей, — передает «Интерфакс». Ранее ЦИК отклонил жалобы всех незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Одна из них – Юлия Галямина – обратилась в Мосгорсуд. Ее иск был отклонен.