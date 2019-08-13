Жителей поселка Нёнокса, рядом с которым при испытаниях взорвался малогабаритный ядерный реактор, решили эвакуировать

Жителей поселка Нёнокса, рядом с которым на прошлой неделе при испытаниях взорвался малогабаритный ядерный реактор, решили эвакуировать. Поезд вывезет людей завтра рано утром, — сообщает Росбалт со ссылкой на информагентство Беломорканал. Отмечается, что это может быть связано с предполагаемыми завтрашними испытаниями. Никакой официальной информации по ним нет.

Сегодня Росгидромет заявил о скачке уровня радиации в Северодвинске в день взрыва на военном полигоне 8 августа в 16 раз. Власти города ранее сообщали о кратковременном повышении радиационного фона, но потом информацию удалили. При испытаниях погибли двое военных и пять сотрудников Росатома. Ученых накануне похоронили в Сарове, где находится федеральный ядерный центр. Президент США Дональд Трамп заявил, что под Архангельском взорвалась во время испытаний ракета «Буревестник» – это ракета с ядерным двигателем, о которой сообщил Владимир Путин в прошлом году.