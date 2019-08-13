Девять женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

Они утверждают, что 78-летний артист предлагал или принуждал их к отношениям в обмен на роли спектаклях.

Рассказать о приставаниях со стороны Доминго решились восемь певиц и одна танцовщица, передает агентство Associated Press. По их словам, домогательства происходили с конца 1980-х годов и на протяжении примерно 30 лет в разное время. Согласно публикации, три женщины сказали, что Доминго пытался их поцеловать, а одна из собеседниц агентства утверждает, что всемирно известный певец рукой залезал ей под юбку. Еще ряд предполагаемых жертв рассказали, что испытывали дискомфорт из-за заигрываний с его стороны. При этом лишь одна из девяти артисток согласилась раскрыть свое имя – певица Патриция Вульф, выступавшая вместе с Доминго в Вашингтоне. Женщины утверждают, что если певцу отказывали, то он «наказывал профессионально» — на это пожаловались большинство из них. В свою очередь, AP подчеркивает, что около 30 артистов оперы в Лос-Анджелесе, где работает Доминго, сообщили, что наблюдали его неподобающее поведение к артисткам, особенно молодым: например, когда он, по их словам, просил встречи наедине в ресторане или у него в гостиничном номере или квартире.

Сам Пласидо Доминго уверяет, что все обвинения в сексуальных домогательствах необоснованны, и добавил, что ему больно слышать о том, что он мог кого-либо огорчить. По словам певца, он вступал в отношения только по обоюдному согласию.