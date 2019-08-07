Президент Украины Владимир Зеленский разрешил давать украинское гражданство россиянам, которые подверглись политическому преследованию. Он подписал соответствующий указ. Документ расширяет список лиц, имеющих право на гражданство Украины. Этот указ является не только зеркальным ответов на действия российского лидера Владимира Путина, но и в целом частью новой политики страны. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Указ об упрощении получения гражданства Украины для россиян, подписанный Зеленским, не только является зеркальным ответом на действия Путина, но и частью новой политики страны. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«С одной стороны, это можно рассматривать как зеркальный ответ на указы президента Российской Федерации об упрощенном предоставлении российского гражданства для украинских граждан, проживающих на оккупированных территориях. Но я бы не сводил это только к паспортному пинг-понгу руководителей двух государств. В инаугурационной речи Зеленского прозвучала фундаментальная мысль о том, что Украине надо бороться за украинцев, проживающих и работающих на территориях других государств. Поэтому с самого начала, еще до известных указов Путина, новое украинское руководство в качестве своего приоритета рассматривали борьбу за возвращение украинцев и создание мирового украинства, в том числе, с помощью упрощенного получения гражданства Украины не только для этнических украинцев, но и для тех, кто пожелает», — сказал он.

Ранее Владимир Зеленский поручил незамедлительно подготовить проект закона, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины россиянами, которые столкнулись с политическими репрессиями в своей стране.

Он добавил, что количество людей, которые смогут стать гражданами Украины по упрощенной процедуре, вероятно, будет только увеличиваться.