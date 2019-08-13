В Кремле считают необходимым жесткое пресечение несанкционированных акций, но превышение полномочий недопустимо

В Кремле считают необходимым жесткое пресечение несанкционированных массовых акций, однако превышение полномочий недопустимо. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он заверил, что Кремль не занимается координацией действий различных ведомств с ситуацией с митингами в Москве. Он, в частности, назвал глупым утверждение о том, что судебные приставы взыскивают долги именно с участников протестных акций. По его словам, администрация президента также не имеет никакого отношения к поездкам в военкомат, отправляемым участникам протестных акций.