Дарье Сосновской, которую ударил полицейский на акции протеста 10 августа, понадобилась помощь врачей

У девушки черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. Такой диагноз ей поставили в одной из столичных больниц, куда пострадавшая обратилась вчера вечером. Соновскую увезли в отделение в субботу от Китай-города после того, как она вступилась за задержанного мужчину с хромотой. Один из полицейских ударил девушку в живот, затем, около автозака, ее также ударили по голове. На Дарью Сосновскую составили протокол о нарушении правил проведения митинга. Административное дело Таганский суд должен был рассматривать сегодня, однако, Сосновская не смогла прийти из-за состояния здоровья.

Что касается полицейского, ударившего девушку, на него подано заявление, Следственный комитет проводит проверку. Об этом сказала адвокат Дарьи Сосновской Татьяна Молоканова.

Адвокат также отметила, что в Таганский суд не поступили материалы в отношении Дарьи Сосновской. Молоканова предположила, что это может быть связано с тем, что в документах указаны фамилии задерживавших ее полицейских.