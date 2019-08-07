В Петербурге сотрудники ОМОНа, в том числе разгоняющие оппозиционные митинги, решили обратиться в КС

В Петербурге сотрудники ОМОНа, в том числе разгоняющие оппозиционные митинги, решили обратиться в Конституционный суд. Они считают, что власти выделяют недостаточно средств на выплату жилищных субсидий. Об этом «Эху Москвы» рассказал специальный корреспондент газеты «Собеседник» Сергей Ежов.

Собеседник газеты также рассказал, что ОМОН вынужден пресекать несанкционированные акции, но он сам старается разными способами это избегать. Сотрудник ОМОНа добавил, что уж точно никого не бьет. «Вообще не уверен, что если дело дойдет до жесткого противостояния народа с властью, большинство из нас выступит на стороне верхов», — добавил боец.