В 16 раз вырос уровень радиации в Северодвинске в прошлый четверг, заявили в Росгидромете

В тот день в нескольких десятках километров от города Архангельской области проводили испытания предположительно новой экспериментальной ракеты на морской платформе.

Максимальные значения радиационного фона специалисты фиксировали у одного из детских садов в Северодвинске. Резкий скачок радиоактивного излучения произошёл около половины первого дня. Мощность дозы гамма-излучения где-то была превышена в 4 раза, но в некоторых местах в 16 раз. Это зафиксировало большинство пунктов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки в Северодвинске.

Всего таких объектов было 8. Специалисты отметили, что в Архангельске – ближайшем крупном городе от Северодвинска в тот день превышений уровня радиации не наблюдали. Ситуация после резкого скачка нормализовалась только спустя два часа, следует из сообщения на сайте Росгидромета. Мэрия Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона. О том же вчера рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве уверяют, что ситуация нормализовалась быстро. Доза облучения «находилась на уровне пренебрежимо малого риска». В Федеральном ядерном центре сообщали, что радиационный фон был превышен вдвое, продолжалось всё не больше часа. Жители скупили в аптеках йод в таблетках, затем обычный йод и йодистый калий, сообщало агентство «Интерфакс».

При взрыве на военном полигоне погибли 7 человек – 5 сотрудников Росатома и двое военных. Региональные СМИ рассказывали о панике в Северодвинске после взрыва и что люди помимо йода раскупили также водку. В детских садах было рекомендовано закрыть форточки и на улицу малышей не выводить. Местные власти успокаивали тем, что радиационной угрозы нет. Администрация Северодвинска после ЧП выпустила релиз о кратковременном скачке радиации, правда затем его с сайта удалила. При этом в интернете появилось видео, на котором люди в костюмах радиационной защиты измеряют излучение от вертолета перед тем, как выгрузить из него пострадавших.

Минобороны России также утверждало, что радиационный фон в норме.

Превышения, зафиксированные при ЧП в Северодвинске, не могут нести опасности для здоровья людей. Об этом «Эху Москвы» сказал председатель российской научной комиссии по радиологической защите Виктор Иванов.

Иванов подчеркнул, что ни о каких медицинских последствиях говорить не приходится.

Тем временем, президент США Дональд Трамп выразил беспокойство по поводу состояния атмосферы в районе испытания российской реактивной двигательной установки в Архангельской области. Об этом пишут американские СМИ.

Как передает агентство Рейтер, американские эксперты высказывают предположение, что непредвиденный взрыв и выброс радиации в северных регионах России произошли в результате испытаний крылатой ракеты на ядерном топливе, которую «нахваливал» Владимир Путин в одном из своих позапрошлогодних выступлений. Разные эксперты, дававшие интервью агентству в различное время, заявили, что взрывы аналогичных заявленному отсеков на жидком топливе не сопровождаются выбросом радиоактивных веществ. – При этом, аналитик Федерации американский ученых Анкит Панда заявил изданию о том, что экспертам известно, что «россияне работают над неким типом ядерных двигателей для крылатых рыкает», которые состоят на вооружении НАТО, где классифицируются как ракеты класса Скайфолл. Высокопоставленный представитель администрации Трампа, выступавший на условиях анонимности, сказал корреспонденту Рейтер, что пока не может подтвердить факт аварии во время испытания российской ракеты на ядерном топливе, однако выразил скептицизм по поводу данных на этот счет Москвой объяснений.

В Кремле заверили, что в Северодвинске всеми компетентными ведомствами обеспечивается безопасность людей.