В Свердловской области врач, который дал безнадежно больной сильнодействующее лекарство, может получить 8 лет колонии

В Свердловской области врач, который дал безнадежно больной сильнодействующее лекарство, может получить восемь лет колонии. Гинеколог Олег Баскаков сказал «Новой газете», что трамадол и сибазон остались у него после смерти матери. Еще не так давно они продавались в аптеках без рецепта, но теперь их можно назначить только после целого ряда формальностей. Врач объяснил газете, что они не были соблюдены, поскольку был вечер и сотрудники медучреждения уже уходили домой. Сам медик, к слову, живет в одном из кабинетов больницы, потому что обещанное служебное жилье ему так и не дали. Сегодня состоится первое заседание суда по его делу.