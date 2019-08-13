Фигурант так называемого «московского дела» Дмитрий Васильев снова госпитализирован

Это сообщил ТАСС его адвокат Александр Зинуров. Телережиссер был задержан в пятницу по обвинению в массовых беспорядках. Его допрашивали ночью, и следователь, по словам адвоката Татьяны Прилипко, отобрал инсулин. Из-за этого состояние здоровья Васильева резко ухудшилось и в субботу его доставили в реанимацию. Домой он вернулся накануне. Васильев стал 13-ым фигурантом, всего по этому делу, которое возбудили из-за протестов 27 июля, проходят 14 человек.