Кремль дистанцировался от жесткого разгона протестов в Москве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не искать в администрации президента центр принятия решений, который дает команды по этому поводу силовым ведомствам: «У нас есть военкомат, министерство обороны. Вы можете адресовать туда свои вопросы на этот счет», — сказал Песков. Он отказался дать какую-либо оценку действиям силовиков и призвал дождаться решения судов, которые охарактеризуют то, что происходило. В субботу полицейский ударил в живот и в голову задержанную после митинга девушку. Врачи зафиксировали сотрясение головного мозга. Ранее силовики сломали ногу при задержании автору логотипа московского метро, а накануне СК заявил, что действия полицейских были правомерными.