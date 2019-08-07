Песков призвал не искать центра принятия решений в связи протестами, в Кремле

Песков призвал не искать центра принятия решений, который дает команды силовым ведомствам в связи с протестами в Москве, в Кремле. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас есть военкомат, министерство обороны, вы можете адресовать туда свои вопросы на этот счет. Не нужно искать никакого центра по принятию решений. Ведомства выполняют свои функции, если к тому, как ведомства выполняют свои функции, есть какие-то вопросы, мы вам рекомендуем обращаться именно в эти ведомства», — сказал он.