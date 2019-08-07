Песков: В Северодвинске обеспечивается безопасность граждан в связи повышенным радиационным фоном

В Северодвинске обеспечивается безопасность граждан в связи повышенным радиационным фоном после взрыва на военном полигоне. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Могу заверить, что, естественно, всеми компетентными в этой ситуации ведомствами делается все и обеспечивается полностью безопасность граждан Российской Федерации, в этом не должно быть никаких сомнений», — сказал он.