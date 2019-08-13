В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал с ножом на алтарника

Никто не пострадал, а нападавшего задержали.

Нападение в Казанском соборе произошло накануне утром, но известно о нем стало лишь сегодня. Источник «Интерфакса» рассказал, что в храме неизвестный стал неадекватно себя вести. После того, как охрана попыталась его вывести, мужчина учинил драку, порвал рубашку алтарнику, достал нож-бабочку и стал им размахивать. Собеседник агентства «Москва» уточнил, что хулигана скрутили прибывшие на место оперативники. Им оказался 30-летний житель подмосковного Серпухова. Нож и порванную рубашку алтарника изъяли в качестве улик. Сейчас по факту инцидента проводится проверка, о возбуждении уголовного дела пока не сообщается.

На сайте телеканала РЕН-ТВ было опубликовано фото мужчины, утверждается, что его зовут Влас. По некоторым данным, нападавший страдает психическими отклонениями. После задержания его отправили в лечебницу.

По данным РЕН-ТВ, злоумышленник ранее уже был судим.