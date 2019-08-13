Сотрудники ОМОНа, разгоняющие оппозиционные митинги, решили пожаловаться в КС на объем жилищных субсидий

Сотрудники ОМОНа, разгоняющие оппозиционные митинги, решили пожаловаться в Конституционный суд на объем жилищных субсидий. Об этом пишет газета «Собеседник». Один из бойцов из Санкт-Петербурга рассказал, что вместе с детьми живет в комнате коммуналки, еще несколько лет назад встал в очередь на выплаты для покупки жилья, а потом в очереди резко переместился вниз на 600 человек. Аналогичные проблемы возникли и у других бойцов. Терпения не осталось, — сказал собеседник газеты.

Издание отмечает, что редакции известны его имя и звание, однако, этот человек попросил об анонимности. По его словам, они с коллегами объединились, нашли адвоката. Формально авторами обращения в суд выступят сотрудники, уже вышедшими на пенсию. Во время интервью боец также затронул тему разгонов несанкционированных акций. Он сказал, что разными способами старается в этом не участвовать и что точно никого не бьет. «Вообще, я не уверен, что если дело дойдет до жесткого противостояния народа с властью, большинство из нас выступит на стороне «верхов»», — добавил собеседник газеты.