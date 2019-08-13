Владимир Зеленский упростил получение гражданства для россиян, подвергшихся на родине политическому преследованию

Президент Украины Владимир Зеленский упростил получение гражданства для россиян, которые подверглись на родине политическому преследованию.

Проект закона, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины россиянами, которые столкнулись дома с политическими репрессиями, Владимир Зеленский поручил подготовить незамедлительно. Об этом говорится в тексте указа. Он опубликован на сайте президента Украины. Правительство страны должно в течение трёх месяцев разработать проект закона Украины о порядке предоставления убежища. Задача министров ускорить процесс рассмотрения заявлений россиян о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите. Ранее ряд активистов, политиков и журналистов из-за политического преследования уехали на Украину. Одним из первых это в конце 2015го года сделал пожилой москвич Владимир Ионов, на него не раз нападали члены прокремлёвских группировок SERB и НОД, а на одной из акции 75-летнего активиста облили нашатырём. На Украину также уехала Мария Мотузная, в России её обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих за мемы в соцсети «В контакте». Позже дело прекратили. Гражданство Украины получили бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарёв и Денис Вороненков, позже убитый в Киеве. На Украину уехал по его словам из-за преследований в России журналист Аркадий Бабченко.

Украинский паспорт смогут также получить в упрощённом порядке иностранцы и лица без гражданства, которые служили в Вооруженных силах Украины и участвовали в боевых операциях, в том числе в Донецкой и Луганской областях.